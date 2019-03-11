Татар-информ

1 января 1970, 03:00

Происшествия

Рекомендуем

Происшествия

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Археолог: Изучение найденных в Аксубаевском районе останков может занять год или полтора
Новости дня
15:18
Минздрав РТ: Проблемы нехватки вакцины от бешенства в Татарстане нет

Ранее существовали проблемы с сертификацией прививки и передачей ее республиканскому поставщику.

15:11
Условные сроки получили два бавлинских дорожника за хищения щебня и асфальта на 100 тыс. рублей

В общей сложности мужчины за пять месяцев вывезли с завода в Бавлах более 60 тонн щебня и 10 тонн асфальтобетонной смеси.

15:00
В Набережных Челнах до конца года планируют сдать 25 инвестиционных жилых домов

Сейчас в Автограде возведением жилья с привлечением денег дольщиков занимаются 14 застройщиков.

14:48
«Таких бы людей побольше»: Мухаметшин вручил госнаграды выдающимся татарстанцам

В Казанском Кремле отметили заслуги водителей, строителей, экономистов, врачей, машиностроителей, работников культуры.

14:24
«Семья начинается с детей»: в Казани вручили сертификаты на маткапитал

Сертификаты на материнский капитал получили семь казанских семей.

14:16
МБРР выделил Набережным Челнам дополнительные 394 млн рублей на ремонт коллектора

В 2018 году в рамках проекта «Реформа ЖКХ в России» был заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту 47 участков коллектора.

14:15
Запрет на выезд за границу заставил жителя Казани выплатить 100 тыс. рублей алиментов

54-летний мужчина должен был ежемесячно выплачивать 15 тыс. рублей на содержание двоих детей, но добровольно этого делать не стал.

14:00
Генконсул Венгрии в Казани предложил запустить круиз по Волге для европейских туристов

Адам Штифтер вместе с Госкомитетом РТ по туризму ищут новые способы, как привлечь венгерских туристов в Казань.

13:52
«Здесь запускаются проекты, идеи воплощаются в жизнь»: в Поволжье стартовал форум «iВолга-2019»

От Татарстана в форуме принимают участие более 80 студентов КФУ, КНИТУ имени Туполева и других вузов.

13:46
Комитет РТ по наследию не увидел ценности в исчезнувшем со здания ДОСААФ панно

Внутри здания сохранились две мозаики работы художника Сергея Бубеннова.

13:43
Прокуратура РТ добилась, чтобы женщину-инвалида заново внесли в списки на получение квартиры

45-летняя жительница Азнакаево с 2000 года стояла в очереди на получение жилья, но спустя 10 лет ее из этих списков вычеркнули.

13:38
В Африку с «Пятерочкой»: по следам львёнка Симбы и его друзей

Гости торговой сети получат шанс поехать в Кению.

13:22
Средняя зарплата татарстанцев в январе – мае выросла на 5,2%, до 35,8 тыс. рублей.

По данным Минтруда РФ, величина прожиточного минимума в регионах РФ в I квартале 2019 года составила 10,7 тыс. рублей на душу населения.

13:06
Юрий Венедиктов: Судоводители стали проявлять больше внимания к соблюдению правил плавания

С начала текущего года ГИМС РТ проверено 3751 маломерное судно, что на 600 больше, чем за аналогичный период 2018 года.

13:00
Генконсул Венгрии в Казани предсказал рост числа выданных виз на 20% до конца года

Адам Штифтер надеется, что запуск прямого рейса Казань — Будапешт положительно отразится на числе виз, выданных в венгерском консульстве.

12:48
Между Казанью и Москвой в августе пустят дополнительные поезда

Из Москвы в столицу Татарстана можно будет приехать в те же сутки.

12:30
Не «звездиться» и препарировать курицу: призер международной олимпиады из РТ раскрыл секрет успеха

Выпускник 11 класа Денис Лисицкий из Набережных Челнов встретился с министром образования РТ и рассказал о своей победе в биологической олимпиаде.

12:12
Глава ГИМС РТ напомнил об ограничении движения маломерных судов по Казанке с 26 по 28 июля

В Казани пройдет чемпионат Европы по триатлону.

12:00
Жители Казани смогут попробовать себя в венгерском танце

Концерт венгерской народной музыки пройдет 26 июля рядом с театром им. Г. Камала.

11:57
В Набережных Челнах водитель «Лады» во дворе дома сбил семилетнюю девочку

С начала года в Автограде произошло 47 ДТП с участием детей, в которых 51 ребенок получил травмы.

11:50
Альфа-Банк и Правительство Калининградской области заключили соглашение о сотрудничестве
11:42
Мухаметшин: Наша задача – чтобы в Татарстане все знали русский и татарский на разговорном уровне

Спикер татарстанского парламента принял в Казани Верховного комиссара ОБСЕ Ламберто Заньера.

11:41
Маленький ребенок за рулем авто «Яндекс.Драйв» был замечен очевидцами в Казани

Видеоролик опасной езды разместили пользователи на страницах в соцсетях.

11:28
В Казани идут подготовительные работы на четырех новых станциях метро

Работы ведутся на станциях «Улица Академика Сахарова», «Улица Юлиуса Фучика», «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР».

11:14
Глава ГИМС РТ назвал основные причины гибели людей на водных объектах в Татарстане

Причинами происшествий становятся купание в необорудованных местах, падение в воду, переворачивание лодки, недостаточный контроль за детьми и другие.

События