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Ранее существовали проблемы с сертификацией прививки и передачей ее республиканскому поставщику.
В общей сложности мужчины за пять месяцев вывезли с завода в Бавлах более 60 тонн щебня и 10 тонн асфальтобетонной смеси.
Сейчас в Автограде возведением жилья с привлечением денег дольщиков занимаются 14 застройщиков.
В Казанском Кремле отметили заслуги водителей, строителей, экономистов, врачей, машиностроителей, работников культуры.
Сертификаты на материнский капитал получили семь казанских семей.
В 2018 году в рамках проекта «Реформа ЖКХ в России» был заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту 47 участков коллектора.
54-летний мужчина должен был ежемесячно выплачивать 15 тыс. рублей на содержание двоих детей, но добровольно этого делать не стал.
Адам Штифтер вместе с Госкомитетом РТ по туризму ищут новые способы, как привлечь венгерских туристов в Казань.
От Татарстана в форуме принимают участие более 80 студентов КФУ, КНИТУ имени Туполева и других вузов.
Внутри здания сохранились две мозаики работы художника Сергея Бубеннова.
45-летняя жительница Азнакаево с 2000 года стояла в очереди на получение жилья, но спустя 10 лет ее из этих списков вычеркнули.
Гости торговой сети получат шанс поехать в Кению.
По данным Минтруда РФ, величина прожиточного минимума в регионах РФ в I квартале 2019 года составила 10,7 тыс. рублей на душу населения.
С начала текущего года ГИМС РТ проверено 3751 маломерное судно, что на 600 больше, чем за аналогичный период 2018 года.
Адам Штифтер надеется, что запуск прямого рейса Казань — Будапешт положительно отразится на числе виз, выданных в венгерском консульстве.
Из Москвы в столицу Татарстана можно будет приехать в те же сутки.
Выпускник 11 класа Денис Лисицкий из Набережных Челнов встретился с министром образования РТ и рассказал о своей победе в биологической олимпиаде.
В Казани пройдет чемпионат Европы по триатлону.
Концерт венгерской народной музыки пройдет 26 июля рядом с театром им. Г. Камала.
С начала года в Автограде произошло 47 ДТП с участием детей, в которых 51 ребенок получил травмы.
Спикер татарстанского парламента принял в Казани Верховного комиссара ОБСЕ Ламберто Заньера.
Видеоролик опасной езды разместили пользователи на страницах в соцсетях.
Работы ведутся на станциях «Улица Академика Сахарова», «Улица Юлиуса Фучика», «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР».
Причинами происшествий становятся купание в необорудованных местах, падение в воду, переворачивание лодки, недостаточный контроль за детьми и другие.