Запрет на выезд за границу заставил жителя Казани выплатить 100 тыс. рублей алиментов

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Запрет на выезд за границу заставил 54-летнего жителя Казани выплатить порядка 100 тыс. рублей алиментов, сообщила ИА «Татар-информ» главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП по РТ Лилия Халимова.

«54-летний житель Казани согласно решению суда должен ежемесячно выплачивать 15 тыс. рублей на содержание двоих несовершеннолетних детей, однако добровольно гражданин решение суда не исполнял. В рамках исполнительного производства судебным приставом гражданин был ограничен на выезд за пределы РФ», – уточнила Лилия Халимова.

Помимо этого, приставы наложили запрет на регистрационные действия его автомобиля. Такие меры заставили алиментщика полностью погасить долг перед детьми.



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