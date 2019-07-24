(Набережные Челны, 24 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах до конца года планируют сдать 25 инвестиционных жилых домов. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома города Ильмир Исхаков на совещании в мэрии.

Сейчас в Автограде возведением жилья с привлечением денег дольщиков занимаются 14 застройщиков, в подчинении которых находятся 20 компаний. Строятся 58 инвестиционных домов общей площадью 595 тыс. 400 кв. метров с 11 тыс. 741 квартирой. Договоры с застройщиками заключили 3 тыс. 123 дольщика.

В июле текущего года вступили в силу новые нормы закона о долевом строительстве. По мнению представителя исполкома Автограда, обязательное использование эскроу-счетов позволит челнинцам не пополнить ряды обманутых дольщиков. На данный момент таковых в городе насчитывается 224 человека.

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