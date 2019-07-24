Житель Татарстана лишился более 160 тыс. рублей, рассчитывая получить компенсацию за лекарства

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Житель Мамадышского района Татарстана лишился более 160 тыс. рублей, рассчитывая получить компенсацию за лекарства. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«23 июля в полицию обратился 41-летний житель села Отарка. Он сообщил, что доверился аферистам, обещавшим компенсировать его затраты за ранее приобретенные лекарства», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Как установили стражи порядка, с 12 по 16 июля мужчине звонили неизвестные и убеждали, что ему положены выплаты за ранее приобретенные лекарства. Для получения компенсации татарстанцу было необходимо набрать на банкомате некую комбинацию цифр. Доверчивый мужчина полностью выполнил требования и с его счета исчезли более 166 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские установили, что абонентские номера аферистов зарегистрированы в Москве.



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