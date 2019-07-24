Татар-информ

24 июля 2019, 21:38

Сельское хозяйство

Успехи Арского района Татарстана в животноводстве обеспечивают семейные фермы

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Сельское хозяйство

Успехи Арского района Татарстана в животноводстве обеспечивают семейные фермы

Фото: Ильдар Закиров

В муниципалитете более 10% валовой продукции сельского хозяйства производят именно фермеры.

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Арский район Татарстана находится на втором месте в Татарстане после Балтасинского по поголовью крупного рогатого скота благодаря работе семейных ферм.

На 1 июля текущего года в сельхозорганизациях Арского района насчитывается более 37,6 тыс. голов КРС, включая 10,8 тыс. коров молочного направления (в Балтасинском районе – более 39,4 тыс. и 11,6 тыс. голов соответственно), отметили в Минсельхозпроде РТ.

При этом арские фермеры производят более 10% валовой продукции сельского хозяйства муниципалитета. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в местном Управлении сельского хозяйства и продовольствия.

Казанское отделение Союза журналистов РТ организовало пресс-тур в Арский район, где представители республиканских СМИ посетили ряд крестьянских (фермерских) хозяйств и ознакомились с их деятельностью.

Так, в деревне Мендюш журналисты побывали в КФХ Халима Гарипова. Восемь лет назад в хозяйстве начинающего фермера было 35 га земли, сейчас же он обрабатывает 450 га пашни, выращивает зерновые и кормовые культуры. «В хозяйстве 175 голов КРС, в том числе 60 коров, ежедневно реализуем около 900 литров молока, сборщики закупают по цене 21 рубль за литр», – рассказал фермер.

В этом году Гарипов участвовал в конкурсе на предоставление гранта на развитие семейной животноводческой фермы и выиграл грант. «В ближайших планах – расширить ферму, построить новый коровник на 120 голов», – сообщил глава КФХ.

Крестьянское (фермерское) хозяйство Дамира Шакирзянова из деревни Кутук также занимается молочным скотоводством. В хозяйстве 180 голов КРС, из них коров – 75 голов. Стабильный доход хозяйству обеспечивает реализация молока. «В эти дни надои составляют более одной тонны, каждый день реализуем до 900 литров молока», – рассказала супруга фермера Нурзиля.

В прошлом году Шакирзянов выиграл грант на развитие семейной фермы и сейчас строит новое помещение на 100 коров.

«На 450 га пашни выращиваем яровую пшеницу, ячмень, кукурузу, многолетние травы и другие культуры», – рассказал фермер. По словам крестьянина, его главными помощниками в хозяйстве являются супруга Нурзиля и дети – сын Надир, окончивший в этом году Казанский государственный аграрный университет и получивший профессию агронома, и дочь Диля, выпускница КСЮИ, маркетолог.

В деревне Якты-Кен журналисты побывали на птицеводческой ферме КФХ Разимы Бариевой. Хозяйство занимается выращиванием цыплят и реализует бройлеров, которые пользуются большим спросом у покупателей, в том числе из соседних районов. Ожидается, что этом году удастся продать 50 тыс. цыплят-бройлеров. Вести семейный бизнес Разиме помогают ее супруг Радик и сын Булат, который оканчивает магистратуру Казанского государственного архитектурно-строительного университета.

В селе Старый Айван представители СМИ посетили теплицы фермера Ленара Минхаерова, занимающие 3 га площади. Здесь он выращивает огурцы и помидоры (к примеру, в прошлом году собрано и реализовано 360 тонн огурцов). Продукция поставляется на оптовый рынок в Казани, в магазины Арского района, реализуется на ярмарках в районах и городах республики.

В этом же селе КФХ Ильсии Гатауллиной на 8 га выращивает картофель, капусту и морковь. Продукция поставляется в магазины Арска, реализуется на сельскохозяйственных ярмарках в Казани, в том числе и в агропромпарке «Казань». Два года назад, используя грант, полученный по программе поддержки начинающих фермеров, в хозяйстве построили новое овощехранилище. В ближайших планах главы КФХ – увеличить площади под овощи и клубни за счет новых приобретенных земельных участков (паев). В развитии хозяйства Ильсии помогают ее супруг Нафиль и сын Науфаль, получивший профессию агронома в Казанском аграрном университете.

Как сообщил ИА «Татар-информ» начальник районного Управления сельского хозяйства и продовольствия Ренат Гатиятов, в районе имеется около 70 крестьянских (фермерских) хозяйств, из них 20 – молочного направления.

«Фермеры обрабатывают 11,2 тыс. га из 122 тыс. га пашни района, на их долю приходится более 10% валовой продукции сельского хозяйства района», – пояснил собеседник агентства.

По его словам, в прошлом году в районе произведено сельхозпродукции на 3,8 млрд рублей, в том числе крестьянскими (фермерскими) хозяйствами – более чем на 400 млн. Развитие малых форм хозяйствования на селе является приоритетным направлением агропромышленного комплекса района, заключил Гатиятов.

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