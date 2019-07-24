В «Хазинэ» откроется выставка автора скульптуры на Баумана «Конь-Страна» Рафаэля Сайфуллина

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). 25 июля в Национальной художественной галерее «Хазинэ» ГМИИ РТ состоится открытие выставки финского скульптора, керамиста и художника Рафаэля Сайфуллина «Маленькая Финляндия», сообщает пресс-служба ГМИИ РТ.



Рафаэль Джиганшевич родился в 1952 году в городе Китаб Узбекской ССР. В 1979 году окончил Ленинградское высшее художественно-промышленное училище, кафедру керамики и стекла. С 1992 года проживает в Финляндии в городе Киско.



Рафаэль Сайфуллин провел более 50 персональных выставок в России, Финляндии, США, Великобритании, Германии, Австрии, на Аландских островах. Он – автор городских и парковых скульптур, установленных в Берлине, городах Финляндии и России. В 2018 году его скульптура «Конь-Страна» была установлена в Казани на улице Баумана.



Выставка «Маленькая Финляндия» – это знакомство с внутренним миром художника, в котором живут его чувства и мечты – самый важный и необходимый материал для создания настоящего искусства.

В экспозиции можно будет увидеть скульптурные композиции из бронзы, живопись и художественную керамику с пейзажами и жанровыми зарисовками из жизни Финляндии.



В настоящее время художник с увлечением работает над скульптурной композицией по мотивам древней татарской легенды «Сак-Сок», которую считает первоосновой культуры своего народа. На открывающейся выставке будет представлена серия расписных плиток «Легенда о Сак-Сок».



Открытие экспозиции запланировано на 16.00. Выставка продлится по 11 августа.

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