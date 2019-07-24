Прокуратура РТ добилась, чтобы женщину-инвалида заново внесли в списки на получение квартиры

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Прокуратура РТ добилась, чтобы 45-летнюю женщину-инвалида первой группы заново внесли в списки на получение квартиры. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Установлено, что в 2000 году 45-летнюю женщину-инвалида с детства первой группы включили в льготный список очередности граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по обеспечению жильем. Спустя 10 лет местные власти сняли ее с учета в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий и исключили из списка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года», – рассказал Руслан Галиев.

Стоит отметить, что женщина живет в помещении, которое не приспособлено для проживания – в нем отсутствует санузел и не работает канализация.

Прокуратура обратилась в суд с иском к исполкому Азнакаевского района и потребовала заново внести инвалида в списки на получение квартиры. Требования надзорного ведомства выполнены в полном объеме.



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