Татар-информ

24 июля 2019, 13:38

Экономика и финансы

В Африку с «Пятерочкой»: по следам львёнка Симбы и его друзей

Экономика и финансы

В Африку с «Пятерочкой»: по следам львёнка Симбы и его друзей

Гости торговой сети получат шанс поехать в Кению.

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). 18 июля в России состоялась премьера анимационного фильма «Король Лев» от студии Disney. Поклонники одноименного культового мультфильма 1994 года вновь увидели на больших экранах историю приключений львёнка Симбы и его друзей. К выходу мультипликационного фильма на большой экран торговая сеть «Пятёрочка» запустила акцию «Почувствуй себя по-королевски», которая проходит со 2 по 29 июля.

«“Король Лев” — неподвластная времени легенда, на которой выросли мы сами и растим уже наших детей. Уверена, что новая экранизация популярнейшего мультфильма соберёт у экранов миллионы семей, многие из которых являются постоянными гостями наших магазинов. Кроме того, “Пятёрочка” в рамках своей новой акции даёт шанс каждому прикоснуться к этой легенде и побывать в Кении. Для этого достаточно совершать свои привычные покупки, радуя ими самых маленьких членов семьи», — прокомментировала старт акции директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Александра Калюкина.

Главный приз — поездку в Кению для всей семьи — можно получить, совершив хотя бы одну покупку в категории «детские товары». Также, по условиям акции, необходимо быть действующим участником программы лояльности «Пятёрочки» и подтвердить своё участие в личном кабинете «Выручай-карты». Победителя акции ждёт шестидневное путешествие по Кении, сафари в национальных парках и отдых в лучших отелях континента.

В период проведения акции покупатели могут дополнительно выиграть один из 500 других призов с символикой героев фильма «Король Лев». Также при покупке товаров для детей со 2 по 29 июля покупатели получат в два раза больше баллов на «Выручай-карту». Подробнее об условиях участия — на сайте korol-lev.5ka.ru.

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