«Здесь запускаются проекты, идеи воплощаются в жизнь»: в Поволжье стартовал форум «iВолга-2019»

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). На площадке Фестивального парка в Самарской области состоялось торжественное открытие поволжского молодежного форума «iВолга-2019», который ежегодно проводится по поручению Президента России Владимира Путина. На мероприятие съехались более 2 тыс. молодых людей из регионов России и стран СНГ. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе.

«На гостеприимной самарской земле стартует форум “iВолга”, который ежегодно проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина. Здесь запускаются уникальные проекты, идеи воплощаются в жизнь, участники приобретают новые знания, навыки и компетенции, проявляют свои таланты в культуре и спорте. Более 13 тысяч человек в текущем году заявили о своем желании стать участниками форума и только 2 тысячи лучших ребят попали сюда», – сказал во время церемонии открытия форума заместитель полпреда Президента РФ в ПФО Олег Машковцев.

Напомним, в этом году молодежный форум провел перезагрузку и будет называться «iВолга 2.0». Во время форума будут работать 10 смен, содержание которых отражает стратегические направления государственной молодежной политики: «Наука и образование будущего», «Агрополис», «Ты – предприниматель», «PROспорт», «Инфоgram», «Победы страны – гордость поколений», «Труд Крут!», «Молодежная команда страны», «Культурный БУМ» и «iVolga International».

В течение всего форума его участники будут бороться за гранты. Самые талантливые из ребят получат на реализацию своих проектов от 150 до 300 тыс. рублей. А общий призовой фонд «iВолги-2019» насчитывает 10 млн рублей.

Форум «iВолга-2019» проходит при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, организатором выступает правительство Самарской области. От Татарстана в форуме принимают участие 82 студента их Казанского федерального университета, Казанского инновационного университета имени Тимирясова, Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева – КАИ и других вузов.

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