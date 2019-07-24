(Набережные Челны, 24 июля, «Татар-информ»). Международный банк реконструкции и развития (МБРР) выделил Набережным Челнам дополнительные 394 млн рублей на ремонт коллектора, сообщает пресс-служба мэрии Автограда.

Решение о дополнительном финансировании было принято после визита в Набережные Челны экспертов МБРР. Заключено соглашение между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и Набережными Челнами.

В 2018 году в рамках реализации проекта «Реформа ЖКХ в России» был подписан контракт на выполнение работ по капитальному ремонту 47 участков коллектора общей протяженностью 8,4 километра. Сумма контракта — 1 млрд 330 млн рублей.

Набережные Челны первыми из десяти участников проекта «Реформа ЖКХ в России» досрочно прошли первый этап и получили высокую оценку специалистов МБРР. После чего город защитил еще пять проектов по обновлению водопроводной и канализационных сетей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что главный канализационный коллектор Набережных Челнов, введенный в действие в 1974 году, изношен на 41%.

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