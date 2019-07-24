(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Альфа-Банк и Правительство Калининградской области заключили соглашение о сотрудничестве. Соглашение подписали губернатор Антон Алиханов и президент, первый заместитель председателя Совета директоров АО «Альфа-Банк» Олег Сысуев.

Документ предусматривает намерение банка участвовать в реализации инвестиционных программ и проектов, ориентированных на социально-экономическое развитие региона, проектов государственно-частного партнерства, оказания поддержки малому и среднему бизнесу, а также в совершенствовании программ кредитования и обеспечении широким спектром высококачественных банковских услуг организаций и населения.

«Это не просто соглашение, которое останется рамочным. Сегодня Альфа-банк уже заключил соглашение с региональным холдингом DOLGOVGROUP. За счет средств, которые предоставит банк, будут реализовываться проекты, в том числе в птицеводстве, в таких муниципалитетах, как Краснознаменский и Гурьевский городские округа. Очень надеемся, что благодаря поддержке банка эти проекты будут развиваться быстрее», — сказал губернатор.

Губернатор также отметил, что на встрече с руководством Альфа-Банка обсуждали и интересные предложения в сфере оплаты за услуги ЖКХ с использованием инновационных технологий банка на основе блокчейна. Антон Алиханов предложил Олегу Сысуеву рассмотреть возможность участия банка в программе развития востока области. В частности, в предоставлении совместных льготных кредитов для предпринимателей, создающих бизнес на востоке региона. В основном это будет касаться производственников и сельхозкооперативов.

«За хороших заемщиков между банками сегодня идет большая конкурентная борьба. Заемщиков становится меньше. Денег у государства много: неслучайно появляются государственные проекты, неслучайно государство желает повлиять на рост внутреннего продукта. И мы рассчитываем, что эти национальные проекты будут иметь успех. Возможно, мы как частный банк, найдем свое место и будем предоставлять временные “плечи” для реализации этих проектов, будем работать с бюджетами, будем работать с программами, которые будут использовать государственные программы субсидирования процентной ставки», — отметил Олег Сысуев.

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