«Семья начинается с детей»: в Казани вручили сертификаты на маткапитал

(Казань, 24 июля, «Татар-информ», Артур Казанцев). Сегодня в Управлении ЗАГС Казани состоялось торжественное вручение государственных сертификатов на материнский капитал. Их передали семи женщинам, родившим вторых и третьих детей. Каждая семья представляла один из районов города.

Детей и их родителей у входа в Центр семьи «Казан» встречали начальники управлений Пенсионного фонда РФ по районам Казани.

«Сегодняшний праздник проводится в рамках нацпроекта “Демография“, который касается всех – от мала до велика. Нацпроект предусматривает в том числе и материальную поддержку семей с детьми. И материнский капитал является одной из форм такой поддержки», – отметила в своем выступлении заместитель Председателя Госсовета РТ, член фракции «Единая Россия» Татьяна Ларионова.

«В первую очередь семья начинается с детей. Самое важное предназначение родителей – стать мамой и папой, а семья – основная ячейка общества», – заметил в своем поздравлении управляющий отделением ПФР по РТ Эдуард Вафин.

При этом он напомнил, что материнский капитал «является инновационной мерой поддержки граждан, призванной улучшить демографическую ситуацию в стране».

С момента введения маткапитала в 2006 году изменился его размер и трансформировались цели использования. «На данный момент наибольшее количество семей используют сертификат для улучшения жилищных условий, и за время программы 215 тыс. татарстанских семей воспользовались этим», – добавил Вафин.

С начала 2019 года в Татарстане сертификаты на материнский капитал получили более 12 тыс. семей на общую сумму 4,6 млрд рублей.

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