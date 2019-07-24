На парковом фестивале «Октава» в Казани прозвучит экспериментальный инди-фолк и джаз

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). В парке «Черное озеро» в рамках летней программы «Парковая культура» 30 июля состоится вечер инструментальной музыки «Октава», сообщает Дирекция парков и скверов.

«Октава» является первым парковым фестивалем, посвященным инструментальной музыке. Артисты поэкспериментируют с привычными музыкальными инструментами, по-новому раскроют возможности их звучания, сделают живую музыку современной и обменяются своим опытом с другими музыкантами.

На сцене выступят единственный гусляр Поволжья Дмитрий Львов из Самары, домрист Регина Абзалова из Казани, также на сцену выйдет Дмитрий Крапивин и музыканты джаз-бенда бара «Соль» и казанская инди-фолк группа Juna, использующая в своей музыке банджо, укулеле, разные виды флейт, джембе и даже тампура.

Хедлайнером музыкального вечера «Октава» станет московская группа Gayana, которая исполнит песни с нового альбома S.A.L. Gayana — это актуальная поп-музыка, вдохновленная золотой эпохой 80-х, которую одинаково любят поклонники ностальгического попа, ценители соула и любители современного инди.

В этот день в парке будет работать выдача пледов. «Организаторы вечера музыки просят соблюдать дресс-код вечера — черно-белые цвета», – отмечает источник.

Концерт под открытым небом начнется в амфитеатре парка в шесть вечера. Вход бесплатный.

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