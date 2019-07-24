Средняя зарплата татарстанцев в январе – мае выросла на 5,2%, до 35,8 тыс. рублей.

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Средний размер зарплаты на предприятиях Татарстана в первые пять месяцев 2019 года вырос на 5,2% и составил 35,8 тыс. рублей. Об этом говорится в материалах Татарстанстата.

«Средняя заработная плата, начисленная работникам предприятий и организаций, включая субъекты малого предпринимательства, в январе – мае 2019 года составила 35,8 тыс. рублей и возросла на 5,2% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года», – говорится в материалах ведомства. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен на товары и услуги в январе – мае 2019 года, выросла на 0,5% к соответствующему периоду 2018 года.

Ранее Минтруд РФ определил величину прожиточного минимума в регионах России за первый квартал года, опубликовав соответствующий приказ на официальном интернет-портале правовой информации России. «Установить по согласованию с Министерством экономического развития РФ и Министерством финансов РФ величину прожиточного минимума в целом по РФ за I квартал 2019 года на душу населения 10,7 тыс. рублей, для трудоспособного населения – 11,6 тыс. рублей, пенсионеров – 8,8 тыс. рублей, детей – 10,5 тыс. рублей», – говорится в приказе министерства.

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