Юрий Венедиктов: Судоводители стали проявлять больше внимания к соблюдению правил плавания

(Казань, 24 июля, «Татар-информ», Вероника Ваганова). С начала 2019 года ГИМС РТ совершено более тысячи патрулирований водных объектов, проверено 3,7 тыс. маломерных судов. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов.

«Количество проверенных судов у нас увеличилось более чем на 600 судов, количество выявленных нарушений уменьшилось, что в принципе говорит о том, что судоводители стали проявлять больше внимания к соблюдению правил плавания», — рассказал спикер агентства.

Он добавил, что в то же время сотрудники выявили 445 нарушений, которые могли привести к несчастным случаям и авариям. К административной ответственности привлекли судоводителей за отсутствие документов, подтверждающих право владения, за управление судном, которое не прошло техническое освидетельствование, за меньшее количество спасательных жилетов, чем людей на борту, и другие.

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