(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Между Казанью и Москвой в августе пустят дополнительные поезда, сообщает пресс-служба ГЖД.

«Поезд № 273/274 сообщением Казань — Москва отправится из Казани 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22 и 25 августа в 16.00, прибудет в Москву 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23 и 26 августа в 04.42», — говорится в сообщении.

Этот же поезд отправится из Москвы 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24 и 27 августа в 01.20 и прибудет в столицу Татарстана в те же сутки в 14.50.

Ранее в интервью ИА «Татар-информ» эксперты рассказали, когда покупать самые дешевые билеты на поезд из Казани в Москву.

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