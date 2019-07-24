Не «звездиться» и препарировать курицу: призер международной олимпиады из РТ раскрыл секрет успеха

(Казань, 24 июля, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Министр образования РТ Рафис Бурганов встретился с Денисом Лисицким из Набережных Челнов, завоевавшим «серебро» 30-й Международной биологической олимпиады для школьников, вручил ему подарок от министерства и расспросил, как олимпиадник пришел к победе.

«В практической части международной олимпиады нужно было решить задачи по экологии, вскрыть шею и крыло курицы и законсервировать определенные структуры, по ДНК И РНК выяснить причину устойчивости к антибиотикам, собрать гальваническую ячейку и многое другое. В теоретической части были очень объемные вопросы по всем отраслям биологии, которые нужно решить быстро, грамотно распределить свое время», — поделился подробностями Лисицкий и добавил, что особенно сложными оказались задания по генетике.

Успешно выступать на олимпиадах может далеко не каждый, ведь для этого нужна отличная память, развитое логическое мышление и отсутствие «звездной болезни». Зачастую ребята добиваются первых успехов, задирают нос, и на этом их прогресс останавливается, рассказала школьный учитель Дениса, преподаватель биологии набережночелнинского лицея № 78 им. Пушкина Гульзера Сальникова: «Моя задача, как педагога, — найти самородок и огранить его. Особенно важно вести такого ребенка до 9-го класса, а дальше он попадает во Всероссийское олимпиадное движение, и, как спутник, начинает самостоятельно двигаться по олимпиадным космическим законам».

Способности к биологии Денис проявил еще в раннем детстве, и развивать интерес ему помогали родители, рассказал отец серебряного призера международной олимпиады Роман Лисицкий: «Мы очень довольны и рады, что сын добился того, к чему шел 7 лет. Не каждый может так погружаться в учебу, жертвуя свободным временем и личной жизнью».

Родители и педагог получили благодарность от Министерства образования и науки РТ, а Денису вручили благодарность и iPad.

«Треугольник „педагог – родитель – ученик“ даже без одного угла разваливается, поэтому мы рады, что здесь есть полный консенсус. Дома родители воспитывают, учитель профессионально видит интерес, а ученик достигает успехов. Это огромный совместный труд», — подчеркнул министр образования и науки РТ Рафис Бурганов.

Благодаря успехам в научных соревнованиях, Денис Лисицкий продолжит изучать биологию в МГУ. Начинающим свой путь в олимпиадном движении он рекомендует пособие для поступающих в вузы от Билича и Крыжановского, «Основы биохимии» Ленинджера и «Молекулярную биологию» Альбертса.

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