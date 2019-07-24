Мухаметшин: Наша задача – чтобы в Татарстане все знали русский и татарский на разговорном уровне

(Казань, 24 июля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин встретился с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньером и рассказал о татарстанском опыте преподавания государственных языков в школах.

«Сейчас у нас такой период, когда мы несколько переформатировали образовательную деятельность и приняли решение, что перегружать русских и не татар полным объемом татарского языка с его синтаксисом и фонетикой может быть необязательно. Наша задача сделать так, чтобы в Татарстане все хорошо знали русский язык и татарский на разговорном уровне для общения», — подчеркнул Мухаметшин.

Он также поделился с Ламберто Заньером предложением первого Президента Татарстана и Госсоветника РТ Минтимера Шаймиева создать в республике трехъязычную школу, где дети могли бы изучать не только два государственных языка, но и по желанию иностранный язык: английский, французский, итальянский и другие.

Кроме того, глава татарстанского парламента рассказал зарубежному гостю о многообразии республики, ее многонациональности и взаимодействии различных религий и культур. По его словам, такая многоликость требует особого внимания со стороны органов государственной власти.

В свою очередь Ламберто Заньер подчеркнул, что он впечатлен тем, с каким уважением в Татарстане относятся к разнообразию общества.

«Разнообразие — это богатство. Эффективные модели такого разнообразия достаточно трудно найти. В Татарстане представлена интересная система управления, где с большим вниманием и пониманием ценности относятся к многокультурности, предоставляя пространство для отличия в обществе, которое очень динамично. На примере Татарстана мы видим интересную лабораторию, из которой можно вынести уроки», — заключил он.

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