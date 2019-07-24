Глава ГИМС РТ напомнил об ограничении движения маломерных судов по Казанке с 26 по 28 июля

(Казань, 24 июля, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В Казани на время проведения чемпионата Европы по триатлону с 26 по 28 июля ограничат движение маломерных судов по реке Казанка. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» напомнил главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов.

«26-го числа – первый день, будет ограничено движение маломерных судов с 9 до 12 часов. 27-е и 28-е — это основные дни мероприятия, будут заплывы, естественно, на открытой воде — 350 метров. Для того чтобы обеспечить безопасность пловцов, река Казанка будет закрыта с 8.00 до 18.00», — рассказал Венедиктов.

Он добавил, что ограничение движения по реке будет от моста Миллениум до Кремлевской дамбы.

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