(Набережные Челны, 24 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах водитель «Лады» во дворе дома сбил семилетнюю девочку, сообщили в местной Госавтоинспекции.

ДТП произошло 23 июля в 16.45 во дворе дома №76 по улице Фоменко. Водитель «Лады Весты», двигаясь вдоль дома, напротив второго подъезда сбил семилетнюю девочку. Ребенок получил различные травмы и на карете скорой помощи был доставлен в КДМЦ.

С начала года в Автограде произошло 47 дорожных происшествий с участием детей, в которых 51 ребенок получил травмы, отмечают в ГИБДД.

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