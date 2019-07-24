В Казани идут подготовительные работы на четырех новых станциях метро

(Казань, 24 июля, «Татар-информ», Диана Авакян). В Казани ведутся подготовительные работы по строительству первого участка второй линии метрополитена. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Главного инвестиционно-строительного управления Республики Татарстан.

Речь идет о станциях «Улица Академика Сахарова» (работы там идут еще с зимы), «Улица Юлиуса Фучика», «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР».

«На сегодняшний день ведутся подготовительные работы по выносу инженерных коммуникаций из зон строительства станций метро», — говорится в сообщении.

Сейчас генеральный проектировщик ГУП «Татинвестгражданпроект» разрабатывает проектную документацию первого участка второй линии метро от станции «Фучика» до станции «Сахарова» с последующим прохождением соответствующих экспертиз, добавили в ГИСУ РТ.

«В соответствии с постановлением мэра города Казани проведены общественные обсуждения о планировке и межевании вышеназванного объекта. По итогам общественных обсуждений внесены соответствующие коррективы, документ готовится к дальнейшему утверждению», — уточнили в управлении.

В МУП «Казметрострой» комментировать информацию агентству отказались.

Ранее стало известно, что проект нового генплана Казани предусматривает строительство 26 новых станций метро.

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