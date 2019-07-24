Четыре района Казани временно останутся без света из-за ремонта ЛЭП

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Завтра, 25 июля, четыре района Казани временно останутся без света, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Электричество начнут отключать в 8 часов. В Авиастроительном районе до 17.00 света не будет в домах по улицам Заречная, Гагарина, 2-я Рабочая, Молодежная, Производственная, Речная, Шоссейная, Иванычева, Переломная, Рабочая, Северная и Южная.

В это же время электричество отключат в Вахитовском районе по улицам Волкова и Овражная.

Жители Приволжского района останутся без света также с 8 до 17 часов. Речь идет о домах по улицам Габишева, Кул Гали, Завойского, Мавлютова, Оренбургский тракт, Парина и о домах в частном секторе по улице Бригадная.

Кроме того, с 9 до 18 часов электричество отключат в частном секторе Советского района. Его не будет в домах, расположенных по улицам 1-я и 2-я Отдаленная, Пионерская и Отдаленная, а также по улицам Дорожная и Шоссейная.

Света не будет и в частном секторе поселка Аки, в домах по улицам Набережная, Утренняя, 2-я Сосновая, Калиновая, Овражная, Светлая, Волкова, Набережная, Садовая и Трансформаторная.

Электричество отключат из-за планового ремонта линий электропередачи и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.