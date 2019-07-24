Титул «Хозяйка села» в этом году получили сразу две нижнекамские сельчанки

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). В деревни Клятли Нижнекамского района Татарстана состоялся традиционный конкурс «Хозяйка села». В этом году на победу в нем претендовали 14 женщин, передает «НТР 24».

По условиям конкурса участницы демонстрировали умения и навыки, необходимые для женщины в сельской местности: они кололи дрова на скорость, плели венки, набивали пухом подушки и готовили различные блюда.

Каждая из претенденток выступала с группой поддержки, вместе с которой готовилась к конкурсу не один месяц. Например, представительницу Сухарева поддержали односельчане вместе с главой поселения Ришатом Галимовым.

Основным критерием при выявлении победителя было то, как женщины живут, растят детей и следят за хозяйством, то есть занимаются сложными повседневными делами.

Заместитель главы Нижнекамского района, одна из главных инициаторов конкурса «Хозяйка села» Эльвира Долотказина отметила, что кто-то из участниц выделялся в одном конкурсе, а кто-то в другом. «Но вы все молодцы», – сказала она.

Без награды не осталась ни одна из 14 конкурсанток. Каждая была отмечена в той или иной номинации, кто-то получил специальные призы от членов жюри.

Почетный же титул «Хозяйка села» в этом году завоевали сразу две женщины – Галина Петрякова из Верхней Уратьмы и Назиля Таипова из Красной Кадки.

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