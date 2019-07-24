Глава ГИМС РТ назвал основные причины гибели людей на водных объектах в Татарстане

(Казань, 24 июля, «Татар-информ», Вероника Ваганова). С начала 2019 года в Татарстане на водных объектах погиб 31 человек, в том числе 4 ребенка. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал Главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов.

«Причины гибели на воде — это, прежде всего, купание в необорудованных местах», — отметил Венедиктов.

Из-за купания на необорудованных пляжах погибло 16 человек. Кроме того, частыми причинами являются падение в воду, переворачивание лодки во время рыбалки, отрыв льдины и другие.

«Основной причиной всех происшествий, которые связаны с гибелью детей, конечно, является отсутствие должного контроля со стороны взрослых», — подчеркнул спикер.

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