Опрос: Самые любимые зарубежные сериалы россиян – «Игра престолов», «Шерлок» и «Доктор Хаус»

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Почти две трети (62%) россиян смотрели как минимум один современных зарубежных сериалов, следует из данных опроса, проведенного «Левада-центром». Об этом сообщает «Интерфакс».

Самый популярный иностранный сериал — это «Игра престолов», которую смотрели 27% респондентов. Вторую строчку занимает «Шерлок» (25% опрошенных), на третьем месте — «Доктор Хаус» (24%). В топ-5 любимых зарубежных сериалов россиян вошли также «Чернобыль» и «Остаться в живых» — за них голосовали по 22% опрошенных.

При этом женщины предпочитают сериал «Доктор Хаус», а мужчины — «Игру престолов».

Более трети (35%) россиян не смотрят современные иностранные сериалы. Среди тех, кто активно пользуется Интернетом, таких только 23%, а среди тех, кто не выходит в Сеть ежедневно — 62%.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.