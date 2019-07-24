Алина Загитова подарила Премьер-министру Японии плюшевую копию своей собаки

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Российская фигуристка, обладательница олимпийского «золота» Алина Загитова подарила Премьер-министру Японии Синдзо Абэ мягкую игрушку — плюшевую собаку породы акита-ину. Об этом сообщает ТАСС.

Абэ принял Загитову в своей резиденции, поздравив ее с успехами в спорте. В разговоре он вспомнил собаку фигуристки по кличке Масару — два года назад власти японской префектуры Акита и сам Абэ преподнесли Загитовой в подарок щенка акита-ину.

«Жители префектуры с нетерпением ждут, когда вы вместе с Масару сможете приехать на историческую родину», — отметил Премьер-министр.

По словам фигуристки, Масару плохо переносит полеты, и она хотела бы везти его в салоне самолета, а не в багаже. Глава японского Правительства пообещал поговорить со своими коллегами на этот счет.

После этого Загитова вручила Абэ мягкую игрушку. «Это мне вместо Масару», — пошутил японский премьер.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.