В Казани иномарка на «зебре» сбила 17-летнюю девушку, пострадавшая с тяжелыми травмами в больнице

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). В Казани иномарка «Дэу» на «зебре» сбила 17-летнюю девушку, пострадавшая с тяжелыми травмами в больнице. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтоинспекции.

«Во вторник, 23 июля, в 18.00 41-летний водитель автомобиля "Дэу" напротив дома №2а по улице Карагач, по предварительным данным, не уступил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и совершил наезд на 17-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть», – уточнили в ГИБДД.

Пострадавшую девушку на карете скорой помощи доставили в больницу. Медики диагностировали у нее ушиб головного мозга, закрытый перелом затылочной кости справа и ушибы головы.



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