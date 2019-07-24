В рамках WorldSkills Kazan 2019 пройдет Саммит министров

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). В рамках WorldSkills Kazan 2019 для делегатов из 81 страны пройдет деловая программа. Она будет включать в том числе Саммит министров и Конференцию WorldSkills, заявил руководитель проекта WorldSkills Kazan 2019 Эмиль Губайдуллин. Об этом сообщает РИА Новости.

«WorldSkills — это еще и обширная деловая программа, большие бизнес-встречи, участие в которых принимают бизнес-партнеры чемпионата в сфере промышленности, услуг, а также руководители учебных заведений, министерств и ведомств разных стран и российских регионов», — отметил Губайдуллин. На 30 тематических сессиях эксперты обсудят развитие профессионального образования и вопросы подготовки кадров.

Министры стран-участников движения WorldSkills соберутся на Саммите министров. «Мы активно ведем работу с посольствами разных стран, с самими министерствами и ожидаем много гостей», — сказал Губайдуллин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что деловая программа WorldSkills Kazan пройдет с 23 по 25 августа в «Казань Экспо».

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