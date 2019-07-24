Прокурор Татарстана поручил проверить информацию о готовящейся забастовке крановщиков

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Прокурор Татарстана Илдус Нафиков поручил проверить информацию о готовящейся забастовке крановщиков. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Прокуратура Республики Татарстан проверит эту информацию на предмет нарушений трудового законодательства. Соответствующее поручение дал глава надзорного ведомства Илдус Нафиков. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – уточнил Руслан Галиев.

Ранее на страницах в соцсетях появилась информация, что 24 июля крановщики Казани могут начать забастовку. В списках профсоюзов порядка девяти пунктов – повысить заработную плату, обеспечить жизнь и здоровье рабочих страховкой, соблюдение норм трудового законодательства и так далее.



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