Челнинцу, который решил прогуляться по карнизу балкона, потребовалась помощь спасателей

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). 59-летнему челнинцу, который решил прогуляться по карнизу балкона на четвертом этаже, потребовалась помощь спасателей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Накануне в 18.07 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в доме № 3/22 поселка ГЭС на карнизе балкона на четвертом этаже стоит мужчина», – уточнили в МЧС.

Прибывшие на место спасатели ПСЧ №72 с помощью автолестницы спустили на землю пьяного 59-летнего смельчака, где передали его медикам скорой помощи.





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