Татарстанцев приглашают на семинар по эффективной работе организаций электроэнергетики России

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). С 10 по 11 октября в Москве пройдет III Всероссийский практический семинар «Эффективная работа и перспективы развития организаций электроэнергетики России». Об этом сообщает Государственный комитет РТ по тарифам.

Организатором выступает информационный портал «Управление ЖКХ».

В рамках деловой программы предлагается обсудить текущее состояние и планируемые изменения законодательства рынка; взаимодействие сетевых и сбытовых организаций, тарифное и антимонопольное регулирование отрасли электроэнергетики; интеллектуальный учет электроэнергии и др.

На мероприятии выступят представители Госдумы Федерального Собрания РФ, Министерства энергетики РФ, Федеральной антимонопольной службы, ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний, ПАО «МРСК центра», «ПАО «Россети» и эксперты-практики.

Подробности и программа мероприятия размещены по ссылке.

Чтобы подтвердить свое участие в семинаре, необходимо связаться с координатором проекта по телефону: +7-925-879-40-95, +7-499-372-10-39, e-mail: d.puhov@od-group.ru, Пухов Дмитрий Сергеевич.

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