В Нижнекамске готовятся к запуску пятилетней программы по модернизации городских дворов

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). В Нижнекамске стартовали встречи в рамках проекта «Наш двор». Специальная рабочая группа общается с жителями многоэтажек и узнает желания по каждому конкретному двору. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.





Итогом обхода станут проекты реконструкции территорий.



Проект получил поддержку Президента РТ Рустама Минниханова, поручивший разработать новую программу «Наш двор». В ее рамках в городах республики появятся удобные и оснащенные придомовые территории.





В Нижнекамске встречи с населением уже стартовали. Обсудить концепцию благоустройства на Химиков, 14 к жильцам пришли председатель СТОС микрорайона, представители исполкома города, а также депутат городского Совета Гульнара Музипова, которая выдвинула свою кандидатуру в депутаты Госсовета РТ по Студенческому округу от партии «Единая Россия».



Жители многоэтажки подготовились ко встрече. Свои инициативы они зафиксировали на карте-схеме – некоторые просили сделать ремонт внутридворовой дороги с расширением и дополнительными парковочными местами, кто-то говорил о необходимости дополнительного озеленения и освещения.





Пожилые жильцы предложили оборудовать беседку для встреч и разговоров. Больше всего жителям не хватает спортивно-игровой площадки, тем более что территория позволяет создать зоны и для активного отдыха, и для занятий физической культурой.



Все идеи и предложения нижнекамцев были запротоколированы для разработки концепции обновления двора.



Согласно программе за пять лет (с 2020-го по 2024 год) в республике предлагается отремонтировать дворы многоквартирных домов во всех городах и районных центрах республики: это более 9 тыс. территорий. Только в Нижнекамске и Камских Полянах в настоящее время комплексное благоустройство требуется в 629 дворах.

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