Житель Нижнекамска пройдет обучение в питерской академии футбола

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Юный Амир Рустамов из Нижнекамска пробился в «Газпром-Академию». Он стал победителем онлайн-отбора, который провели специалисты петербургского футбольного клуба «Зенит». Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района.

По условиям требований, опубликованных на официальном сайте питерского клуба, для победы достаточно было выполнить задания тренера академии и опубликовать видеоролик с упражнениями в одной из соцсетей.



Тренеры внимательно изучили все заявки и выбрали тройку финалистов. Ими стали Амир Рустамов из Нижнекамска, Даниил Боданин из Перми и Егор Ложкин из Великого Новгорода.



Мальчики присоединятся к победителям очных туров и будут тренироваться в Санкт-Петербурге под руководством тренеров академии, получат напутствие от игроков основного состава «Зенита», посетят матч против «Краснодара» и побывают на экскурсии по «Газпром Арене».





Юному нижнекамцу полностью оплатят перелет и проживание, а также насыщенную образовательную программу.

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