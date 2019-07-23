Мухаметшин примет в Госсовете РТ Верховного комиссара ОБСЕ и наградит отличившихся татарстанцев

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин сегодня проведет переговоры с Верховным комиссаром ОБСЕ и вручит государственные награды отличившимся жителям республики. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе парламента республики.

«Председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин проведёт рабочую встречу с Верховным комиссаром по делам нацменьшинств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Ламберто Заньером, после чего ознакомит его с работой парламента», – сказали в пресс-службе.

После полудня Фарид Мухаметшин проведет в Казанском Кремле церемонию награждения отличившихся жителей республики, которые своим трудом и талантом способствуют процветанию Татарстана. В списке награждаемых 47 человек. Все они представляют различные сферы деятельности, среди них есть ученые, врачи, сельчане, артисты, государственные служащие, рядовые работники промышленных предприятий. Председатель Госсовета РТ вручит им государственные награды России и Татарстана, благодарности, грамоты, а также объявит о присвоении почетных званий.

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