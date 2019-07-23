Жители Казани смогут попробовать себя в венгерском танце

(Казань, 24 июля, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В Казани для жителей и гостей столицы 26 июля пройдет концерт венгерской народной музыки, где желающих обучат венгерскому танцу. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал генконсул Венгрии Адам Штифтер.
«Приезжает ансамбль из Венгрии в Ижевск и Казань специально и дает очень хорошие концерты. Очень хорошие музыканты будут, жду это мероприятие», — отметил Адам Штифтер.
Он добавил, что начало концерта в 18:30, но в случае плохой погоды его перенесут, об этом сообщат в официальной группе консульства.
Концерт пройдет на берегу Кабана рядом с театром им. Г. Камала.
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