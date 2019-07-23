Жители Казани смогут попробовать себя в венгерском танце

(Казань, 24 июля, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В Казани для жителей и гостей столицы 26 июля пройдет концерт венгерской народной музыки, где желающих обучат венгерскому танцу. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал генконсул Венгрии Адам Штифтер.

«Приезжает ансамбль из Венгрии в Ижевск и Казань специально и дает очень хорошие концерты. Очень хорошие музыканты будут, жду это мероприятие», — отметил Адам Штифтер.

Он добавил, что начало концерта в 18:30, но в случае плохой погоды его перенесут, об этом сообщат в официальной группе консульства.

Концерт пройдет на берегу Кабана рядом с театром им. Г. Камала.

Интервью с генеральным консулом Венгрии подробнее читайте на портале «События».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.