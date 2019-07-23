Татар-информ

24 июля 2019, 00:28

Общество

В селе Три Озера Спасского района открылся халяльный убойный цех

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Общество

В селе Три Озера Спасского района открылся халяльный убойный цех

Фото: spas-rt.ru

Процесс забоя живого скота – от приема до изготовления готовой продукции – находится под контролем Комитета по стандарту «Халяль».

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). В селе Три Озера состоялось открытие современного убойного цеха «Булгар Халяль», пишет газета «Яна тормыш».

Торжественное мероприятие состоялось при участии представителей руководства города и района, управления сельского хозяйства и продовольствия, ветеринарной службы, общественности, глав сельских поселений, фермеров, имам-мухтасиба района Фархата хазрата Минсагирова и обычных местных жителей.

В 2015 году известный хоккеист, двукратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта России Евгений Медведев, тогда еще защитник казанской хоккейной команды «Ак Барс», решил построить на территории села Три Озера убойный цех, соответствующий самым современным техническим требованиям.

Спустя четыре года этот пункт готов к эксплуатации. На нем будут работать 14 человек, производительность цеха составляет 30 голов крупного и 50 голов мелкого рогатого скота за смену. Процесс забоя живого скота – от приема до изготовления готовой продукции – находится под контролем учреждения «Комитет по стандарту “Халяль”» Духовного управления мусульман РТ.

Планируется, что здесь будут заключаться договоры на поставку сырья от населения, а также от фермеров не только Спасского района, но и других муниципалитетов Татарстана.

Собравшихся на торжественное мероприятие поприветствовали глава района Камиль Нугаев и директор «Булгар Халяль» Евгений Медведев. Они обратились к собравшимся и поздравили всех с открытием нового цеха, поблагодарив за помощь и поддержку. Медведев отметил, что вся продукция будет сопровождаться соответствующей документацией.

За значительный вклад в экономическое развитие района Нугаев вручил руководителю цеха благодарственное письмо и памятный подарок. После символичного перерезания красной ленты все гости смогли осмотреть новое производство.

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В селе Три Озера Спасского района открылся халяльный убойный цех

Процесс забоя живого скота – от приема до изготовления готовой продукции – находится под контролем Комитета по стандарту «Халяль».

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