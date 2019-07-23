(Казань, 24 июля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Генеральный консул Венгрии в Казани Адам Штифтер выразил надежду, что новый Президент Украины Владимир Зеленский поддержит венгров на территории Украины. Об этом он заявил в интервью ИА «Татар-информ».

«Владимир Зеленский для нас — новая надежда. Мы надеемся, что он поддержит венгров на территории Украины. Мы хотим, чтобы венгры там жили мирно и удобно. Верим в то, что сильная Закарпатская область и сильная венгерская диаспора только укрепит Украину. Я думаю, что именно этот регион является ключом дружбы между Венгрией и Украиной — там проживает 150 тыс. венгров», — поделился Адам Штифтер.

Венгрия продолжит поддерживать венгров, которые проживают на Украине, на различных площадках, в том числе на европейской, добавил собеседник агентства.

«Даже несмотря на сложившуюся ситуацию, мы поддерживали малый и средний бизнес в Закарпатской области, а именно 23 тыс. предприятий на сумму примерно 3 млрд рублей. У нас подготовлен и одобрен кредит на развитие инфраструктуры Закарпатской области на 50 млн евро — это очень значительная сумма», — отметил Генконсул.

Однако необходимы и положительные поступки со стороны Украины, в том числе внесение поправок в закон «Об образовании», который с 2017 года определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является только государственный язык. Это существенно сокращает возможность обучения на языках нацменьшинств, рассказал Адам Штифтер.

«Надо вернуть венграм те права, которые у них были. Иначе никак», — заключил он.

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