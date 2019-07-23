Генконсул Венгрии в Казани предложил запустить круиз по Волге для европейских туристов

(Казань, 24 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Речной круиз по Волге с остановкой в Казани мог бы быть интересен для туристов из Европы. Такое мнение высказал в интервью «Татар-информ» Генконсул Венгрии в Казани Адам Штифтер.

«Одно из самых популярных направлений [для венгерских туристов] — на поезде, который катается из Москвы на Байкал и останавливается в разных городах. У туристов есть два дня в Казани, еще на один день они обычно едут в Свияжск и отправляются дальше до Байкала. Многим такое направление нравится, многие хотят попасть на этот поезд. Это легендарная дорога и легендарные места. Я также считаю, что аналогичный круиз по Волге мог бы также стать очень интересным направлением», — сказал собеседник агентства.

Генконсул Венгрии в Казани вместе с председателем Госкомитета РТ по туризму ищут новые варианты, как привлечь венгерских туристов в Казань. Штифтер считает, что на увеличение турпотока сработает прямой авиарейс Казань — Будапешт — Казань, который запустится в конце октября.

Генконсул отметил, что пока венгры чаще едут в Москву и Санкт-Петербург, после посещения которых «закрывают» для себя Россию. Ситуацию можно изменить, если выдавать российские визы для венгерских туристов на более долгий срок, считает Штифтер.

«Если бы выдавали годовые туристические визы, то это бы сильно повлияло на турпоток из Евросоюза и из Венгрии в том числе. Человек бы вернулся из Санкт-Петербурга, например, виза бы осталась, а впереди каникулы. Человек бы рассматривал, куда съездить в России, увидел Казань. Про Казань уже многие знают, в этом помогают спортивные мероприятия», — отметил он.

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