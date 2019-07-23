В Казани появится новый консул из МИДа Венгрии

(Казань, 24 июля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). В Генеральном консульстве Венгрии в Казани появится новый сотрудник. Новым консулом станет представительница Министерства иностранных дел Венгрии. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал Генеральный консул Венгрии в Казани Адам Штифтер.

«С начала года я работаю над тем, чтобы в составе Генконсульства появился еще один консул. Еще один сотрудник начнет свою работу у нас с октября. Сейчас мы выдаем уже достаточно большое количество венгерских виз, имеем очень много клиентов. Нам нужен еще один человек, чтобы мы работали так же хорошо и оперативно, как и раньше», — отметил Адам Штифтер.

По его словам, необходимость в появлении нового сотрудника связана с открытием прямого авиарейса между Казанью и Будапештом, который поспособствует увеличению взаимного турпотока.

«Повышенный турпоток добавит больше консульских дел. Мы готовимся к тому, что спрос на венгерские визы увеличится и будет больше венгерских туристов», — подчеркнул Генконсул.

Кто именно станет консулом, Адам Штифтер пока не уточнил, однако сообщил, что им станет сотрудник Министерства иностранных дел Венгрии.

«Это девушка. Она очень опытная, много работала с визами и хорошо владеет русским языком», — поделился собеседник агентства.

При этом Адам Штифтер сохранит функции Генерального консула и все консульские полномочия — от выдачи виз, заверения переводов, документов, подписи до защиты интересов венгерских граждан. Кроме того, он продолжит заниматься экономическими и финансовыми вопросами. Новый сотрудник будет заниматься конкретно венгерскими шенгенскими визами.

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