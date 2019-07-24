В 2018 году венгерские животноводы продали в Татарстан коров на 5,6 млн долларов

(Казань, 24 июля, «Татар-информ», Егор Никитин). В 2018 году венгерские животноводы экспортировали в Татарстан коров на сумму более 5 млн долларов. Рогатый скот закупили небольшие хозяйства и крупные предприятия республики. Такие данные в беседе с журналистами ИА «Татар-информ» сообщил генеральный консул Венгрии в Казани Адам Штифтер.

«Если говорить по Татарстану, то в прошлом году наши предприятия продали коров на 5,6 млн долларов для вашей республики. Это очень хорошая цифра. Закупали как мелкие татарстанские предприятия, так и крупные. Например, в Альметьевске это было больше 1 тыс. голов скота», — поделился подробностями Штифтер.

Он добавил — в России и Татарстане наблюдается глобальная тенденция, связанная с сокращением поголовья скота. При этом надои молока растут из года в год, благодаря повышению эффективности производства и внедрению новых технологий.

«В 2018 году по России спад поголовья составил 0,4%, а объем производства молока вырос на 1,5%. Это возможно благодаря внедрению современных технологий. В Венгрии среднегодовой надой с одной коровы составляет 10-12 тыс. литров молока. В России этот уровень заметно ниже, но Татарстан здесь отличается в лучшую сторону, в среднем это 6-8 тыс. литров в год с коровы», — резюмировал генконсул Венгрии в Казани.

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