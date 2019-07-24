В I квартале 2019 года татарстанский экспорт в Венгрию вырос в четыре раза

(Казань, 24 июля, «Татар-информ», Егор Никитин). Татарстано-венгерский товарооборот в 2018 году составил 457 млн долларов — по сравнению с прошлым годом показатель незначительно снизился. При этом уровень экспорта из РТ в Венгрию в I квартале текущего года вырос в 4 раза. Об этом в интервью с корреспондентами ИА «Татар-информ» рассказал Генеральный консул Венгрии в Казани Адам Штифтер.

«В прошлом году товарооборот составил 457,6 млн долларов. Это немного меньше, чем в 2017 году, но показатель все равно неплохой», — отметил Штифтер.

В то же время, по словам генконсула, уровень экспорта из Татарстана в Венгрию этом году показал значительный рост.

«В первом квартале 2019 года, по сравнению с прошлогодними показателями, Татарстан экспортировал в Венгрию в 4 раза больше товаров», — заключил собеседник агентства.

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