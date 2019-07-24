В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о наборе студентов в исламские вузы РТ в 2019 году

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Сегодня, 24 июля, в 13.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция на татарском языке о наборе студентов в Российский исламский институт и Казанский исламский университет в 2019 году.

В мероприятии примет участие ректор Российского исламского института и Казанского исламского университета, заместитель муфтия РТ Рафик Мухаметшин.

На пресс-конференции расскажут о том, какие направления подготовки реализуют РИИ и КИУ, кто может поступать в вузы и об особенностях приемной кампании нынешнего года.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.



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