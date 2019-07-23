Заинский детский сад «Березка» капитально обновят за 32 млн рублей

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). В заинском детском саду «Березка» на 32 млн рублей, выделенных из республиканского бюджета, ведется капитальный ремонт, передает «Заинск-информ».



На сегодняшний день в дошкольном учреждении ведутся работы по утеплению фасада и обшивке его керамогранитом, остекление центрального входа.



Руководитель исполкома района Ильнар Хафизов посетил городские образовательные учреждения – детский сад «Березка» и коррекционную школу № 9 и оценил работу строителей.



Заведующая детским садом Венера Степанова рассказала, что дизайн фасада придумывали всем коллективом. В итоге педагоги сошелся во мнении, что если зеленая крыша напоминает крону березы, то и фасад должен быть природным. «Поэтому понизу пустили зеленую плитку – это трава, по углам здания появилась голубая – небо и желтая – солнце», – рассказала заведующая детсадом, отметив, что оконные откосы сделали синего и желтого цветов.



Кроме того, территорию детсада оборудуют восемью видеокамерами.

На данный момент в дошкольном учреждении также производится замена старых коммуникаций – системы отопления, водоснабжения, вентиляции. Везде установят энергосберегающие лампы, в группах первого этажа – теплый пол. Противопожарная система уже смонтирована. Стены станут фактурными и при покраске используют цвета пастельных тонов.

Ильнар Хафизов отметил, что помимо республиканской программы задействованы и муниципальные средства. Более 2,7 млн рублей будут направлены на приобретение мебели, пошив штор, установку пяти веранд, качелей, спорткомплекса с кольцами и турниками.

В коррекционной школе № 9 в текущем году проходит уже третья очередь капитального ремонта. Директор учебного заведения Гульнара Мойкина сообщила, что по республиканской программе на более чем 13 млн рублей на втором этаже проведен косметический ремонт, приводится в порядок помещение мастерской, где проходят занятия по технологии у юношей.



В мастерских активно идет ремонт крыши, фасада, производятся отделочные работы внутри, замена коммуникаций. Приводится в порядок и теплый переход, который соединяет основной корпус со спортзалом и мастерской.



Строители планируют завершить ремонтные работы к 1 сентября.

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