В преддверии фестиваля «Здоровье легким шагом» челнинцев приглашают на уроки скандинавской ходьбы

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах для горожан организованы мастер-классы по скандинавской ходьбе. Занятия проводят опытные инструктора скандинавской ходьбы, сообщает пресс-служба администрации Тукаевского района РТ.



Мастер-классы организуются в преддверии открытого фестиваля скандинавской ходьбы «Здоровье легким шагом», который пройдет в Автограде, в парке «Прибрежный», 6 сентября этого года.

Организатором мастер-классов выступает челнинское отделение общественной организации «Союз пенсионеров России».



25 июля тренировка состоится в парке «Сидоровка», 30 июля и 13 августа – в парке Победы, 1 и 15 августа – в парке культуры и отдыха поселка ГЭС. 6 августа все желающие могут прийти в парк «Прибрежный», 8 августа урок пройдет на набережной Габдуллы Тукая, 20 августа – в парке «Гренада», 22 августа – на площадь имени Батенчука, 27 августа – на Шишкинском бульваре. Завершатся тренировки 29 августа на бульваре Тинчурина.

Скандинавская ходьба уникальна, потому что приносит пользу всем: и тем, кто испытывает проблемы со здоровьем, и профессиональным спортсменам, стремящимся всегда быть в хорошей физической форме. Скандинавская ходьба эффективна, приятна и подходит для людей любого возраста, уровня физической подготовки и поставленных целей.



Все мастер-классы начинаются в 15 часов.

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