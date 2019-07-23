Татар-информ

24 июля 2019, 07:04

Здоровье и среда

В детской больнице Нижнекамска кончились вакцины от бешенства

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Здоровье и среда

В детской больнице Нижнекамска кончились вакцины от бешенства

Фото: ntr-24.ru

Как сообщают медики, число юных нижнекамцев, пострадавших от укусов бездомных животных, стремительно растет.

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). В детской городской больнице с перинатальным центром Нижнекамска образовался дефицит вакцин от бешенства, передает «НТР 24».

С проблемой медики столкнулись еще в начале июля. С тех пор дети, которых укусили бездомные животные, не получают необходимой помощи.

Врач-травматолог детской горбольницы Илья Тазенков подтвердил информацию об отсутствии вакцины, которая закончилась примерно две недели назад. По словам специалиста, такая ситуация произошла из-за участившихся обращений и задержек поставщика.

Как сообщают медики, число юных нижнекамцев, пострадавших от укусов бездомных животных, стремительно растет. Одной из жертв стала семилетняя Чулпан. 14 июля девочку возле дома укусила собака. Когда пострадавшего ребенка привезли в больницу, выяснилось, что у врачей нет нужной вакцины.

Мать пострадавшей девочки Альмира Закирова переживает за последствия. «В Интернете я видела, как страдают люди после укуса, бывают даже летальные исходы», – поделилась опасениями нижнекамка.

Специалисты уточняют, что бешенство является вирусной инфекцией, которая передается от бродячих животных. Она может поразить головной и спинной мозг – обезопасить негативные последствия может только курс прививок.

Выяснилось, что нижнекамских врачей подвели поставщики. Никто не ожидал, что в этом году возрастет число пострадавших от укусов. В городе много уличных животных. К примеру, сейчас в больнице лежит девочка, на которую напала собака и покусала ей лицо. Прививки она получила в Набережных Челнах.

Как сообщают медики, прививки поступят в Нижнекамск уже в пятницу. А пока каждую новую жертву бродячих псов нижнекамские доктора возьмут под особый контроль.

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