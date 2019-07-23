Нижнекамцев приглашают в парк аттракционов на фестиваль красок Colors

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). В Нижнекамске состоится фестиваль красок Colors. Он запланирован на 27 июля и должен состояться в парке аттракционов, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.

Фестиваль будет идти в течение двух часов, организаторы проведут различные конкурсы и интерактивы.

«Сотни ярких людей, краски разных цветов, два часа музыки и танцев, конкурсы и интерактивы – все это фестиваль красок Colors», – отмечается в сообщении.

Краски можно купить или на самом фестивале, или заранее – наборы для фестиваля красок продаются в канцелярских магазинах рядом с отделами для творчества.

Мероприятие начнется в 17 часов. Вход на него будет свободным.

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