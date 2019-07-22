(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Альметьевск присоединился к республиканской акции по сбору отработанных элементов питания. У входа в гипермаркет «Магнит» установлен фирменный бокс Duracell, куда любой человек может бросить свой запас неработающих батареек. Об этом сообщает пресс-служба администрации Альметьевского района.

Батарейки являются недорогим источником питания, который имеет широкое применение. Они используются в пультах дистанционного управления, часах, портативной электронике, цифровой технике и даже в детских игрушках.

Выкидывать батарейки необходимо в специализированные контейнеры. В России продают в среднем 20 тыс. тонн батареек в год, а отправляют на утилизацию из них менее 1%. По словам специалиста Департамента экологии и природопользования Альметьевского района Анастасии Мараткановой, в 2018 году альметьевцы сдали 7 тонн отработанных батареек.

В батарейках содержатся марганец (25%), цинк (24%), железо (18,7%), графит (8,16%). Вторую жизнь эти ресурсы обретают в фармацевтике, химическом производстве, черной металлургии, а также при изготовлении новых элементов питания. К примеру, батарейки Duracell на 9% состоят из вторичного сырья.

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