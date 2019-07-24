МФЦ начали принимать заявления о голосовании на выборах в Госсовет РТ по месту пребывания

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Многофункциональные центры Татарстана сегодня начали оформлять заявления о голосовании на выборах в Госсовет РТ по месту фактического нахождения, сообщает пресс-служба МФЦ в РТ.

«Для того чтобы проголосовать не по месту прописки, а по месту пребывания, нужно подать соответствующее заявление. С 24 июля по 4 сентября сделать это можно, в том числе и в многофункциональных центрах», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Специалисты МФЦ помогут заявителю определить номер и адрес подходящего избирательного участка, а также составить заявление. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо предъявить паспорт. Если он сдан для замены, то можно предъявить временное удостоверение личности.

Подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения разрешается только один раз.

В Татарстане функционируют 57 многофункциональных центров.

Выборы депутатов Государственного Совета республики VI созыва состоятся 8 сентября.

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