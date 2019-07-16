Татар-информ

24 июля 2019, 09:00

Общество

Выпускник «Колледжа будущего Татарстана»: «Смотрим далеко в будущее и уверенно идем только вперед»

Общество

Выпускник «Колледжа будущего Татарстана»: «Смотрим далеко в будущее и уверенно идем только вперед»

Фото: предоставлено Управлением коммуникаций завода «Алнас»

Колледж помог Рафаэлю Сабитову реализовать мечту о работе на Севере.

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). «Смотрим далеко в будущее и уверенно идем только вперед»! С таким девизом идет по жизни один из лучших выпускников «Колледжа будущего Татарстана» 2018 года Рафаэль Сабитов.

В Альметьевский профессиональный колледж Рафаэль пришел на втором курсе — перевелся из другого колледжа, где обучался по профессии «Станочник». В первый же день в «Колледже будущего Татарстана» с ним был заключен договор на целевое обучение. Для молодого парня это было гарантией не только получения достойного образования, но и трудоустройства после окончания учебы.

На протяжении трех лет Рафаэль учился работать на универсальных токарных, фрезерных и сверлильных станках, а также на станках с программным управлением. В колледже он стал известен не только как победитель турниров по шашкам, но и как искусный танцор — во время обучения он участвовал в народном ансамбле «Наза».

Рафаэль с детства мечтал работать на Севере. «Колледж будущего Татарстана» помог ему исполнить эту мечту: после окончания обучения он получил приглашение на работу в одно из сервисных подразделений ГК «Римера», Ноябрьскую центральную трубную базу.

«У сервисной сети “Римера-Сервис” есть потребность в профессионалах по электротехническим и металлообрабатывающим специальностям. На протяжении года мы совместно с руководством “Римеры-Сервис” прорабатывали возможность трудоустройства студентов образовательного проекта “Колледж будущего Татарстана” на объекты сервисной сети. Я посетил филиалы в Губкинском, Бугуруслане и Ноябрьске, чтобы лично оценить условия работы. В 2018 году “Колледж будущего Татарстана” впервые направил своих выпускников на производственную площадку — первопроходцем стал наш выпускник Рафаэль Сабитов, который начал свой трудовой путь оператором станков с программным управлением на площадке “Римера-Сервис” в Ноябрьске», — рассказывает руководитель направления по обучению персонала КБТ Айрат Хафизов.

«Первый опыт такого сотрудничества я считаю успешным — Рафаэль быстро адаптировался и влился в коллектив, а предприятие получило молодого специалиста с обширной базой знаний и практических навыков. Я уверен, что у такого взаимодействия большое будущее», — отмечает директор по трубному сервису Евгений Гаас.

Рафаэль успел поработать в дружном коллективе «Римеры-Сервис» четыре месяца — в декабре 2018 года его призвали служить в Вооруженные Силы Российской Федерации. Сейчас Рафаэль проходит обязательную срочную службу в подшефной Группе ЧТПЗ воинской части в поселке Мирный Самарской области. В январе 2019 года он принял присягу — поздравить его и других ребят с этим значимым событием в воинскую часть приехали представители завода «Алнас», «Колледжа будущего Татарстана» и родители военнослужащих.

«Мне очень повезло: в колледже я нашел настоящих друзей, и теперь мы вместе служим и всегда поддерживаем друг друга. Во время службы о нас не забывают — поздравляли не только в день присяги, но и устроили для нас неожиданный сюрприз 23 февраля. Было очень приятно отпраздновать День защитника Отечества вместе с преподавателями и родными», — делится Рафаэль Сабитов.

После демобилизации Рафаэль планирует вернуться в Альметьевск, побывать в колледже и на заводе «Алнас», где проходил производственную практику. А потом вернуться работать на Север — ведь там его ждут коллеги и наставники.


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