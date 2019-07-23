МВФ ухудшил прогноз роста экономики России в 2019 году

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Международный валютный фонд ухудшил свой прогноз роста ВВП России в 2019 году на 0,4 процентных пункта – с прежних 1,6% до 1,2%. Об этом говорится в опубликованном организацией июльском бюллетене «Перспективы развития мировой экономики» (World Economic Outlook).

Причиной изменения оценки аналитиков МВФ повлияли слабые темпы роста в I квартале, которые не превысили 0,5%, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

При этом в 2020-м фонд ожидает увеличения экономики РФ на 1,9% вместо прежних 1,7%, улучшив таким образом свой прогноз.

В целом же, по подсчетам МВФ, мировой ВВП должен вырасти в 2019 году на 3,2%, а в 2020-м – на 3,5%. Это на 0,1 процентных пункта ниже прежних прогнозов организации.

«Опубликованные до настоящего времени в этом году данные о ВВП, в сочетании с замедляющейся в основном инфляцией, свидетельствуют о более низкой, чем ожидалось, мировой экономической активности», – приводит «Интерфакс» мнение аналитиков МВФ.

Среди грозящих глобальной экономике рисков эксперты упомянули торговые войны и «нарастание дезинфляционного давления». Прогноз по ценам на нефть в 2019 и 2020 годах повышен с 59,16 и 59,02 доллара за баррель до 65,52 и 63,88 доллара соответственно, отмечает ТАСС.

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